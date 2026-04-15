Il 15 aprile 2026, viene pubblicato da Bompiani un nuovo libro intitolato Angelina, che ripercorre le vicende di una madre alla ricerca della figlia scomparsa in Sardegna nel dopoguerra. La narrazione si concentra sulle difficoltà di una famiglia e sulle conseguenze di un’epoca segnata da eventi storici complessi, offrendo uno sguardo diretto sulle emozioni e le sfide di chi ha vissuto quei momenti.

Il 15 aprile 2026 segna il ritorno in libreria di una narrazione profonda che scava nelle ferite della Sardegna del dopoguerra, con l’uscita di Angelina pubblicata da Bompiani. Il nuovo romanzo di Ciriaco Offeddu, autore nato nel 1948, ricostruisce il legame spezzato tra una madre adolescente e la figlia separata da lei, esplorando le dinamiche del trauma e della ricerca identitaria attraverso una vicenda reale che ha dato origine a questo racconto. La struttura narrativa tra memoria e realtà sarda. Dopo il successo ottenuto con Istella mea, opera che ha raggiunto le 30 mila copie vendute e che era fortemente radicata alle origini territoriali dell’autore, il si sposta su un terreno più complesso: quello della memoria derivante dal dolore e dalla perdita.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Angelina: il dramma di una madre e la ricerca di una figlia perduta

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