Una donna anziana viene colpita da un’emorragia cerebrale e perde il controllo di sé. La sua famiglia si trova a vivere un momento difficile, tra rabbia, paura e speranza. La storia si muove tra il dolore della malattia e i sentimenti di chi resta, cercando di capire cosa significhi affrontare una perdita imminente.

La figura di riferimento, che appare nel titolo di questo nuovo romanzo di Julia Deck, è quella di una madre, di una donna anziana, che per un’emorragia cerebrale perde il controllo di sé e sembra avvicinarsi alla propria fine. A narrare la drammatica situazione è la figlia, Julia, che in effetti è la stessa scrittrice, la quale ricostruisce in queste pagine il cammino di vita della madre, in rapporto con il proprio. Lo fa alternando, un capitolo dopo l’altro, le tappe del percorso di Ann negli anni e nei decenni e i gravi problemi subentrati, di ricovero e i tentativi di difficile soccorso dell’anziana signora. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Una madre, una figlia, la malattia. Intreccio di realtà e sentimenti

