Capello | Il Milan sta crescendo Fossi in Allegri oltre alla Champions penserei …

Fabio Capello si lascia andare a una battuta sul momento del Milan. L’ex allenatore dei rossoneri degli anni ’90 dice che il club sta crescendo e, se fosse in Allegri, oltre alla Champions, penserebbe a qualcos’altro. Un commento diretto, senza giri di parole, che mette in luce la fiducia di Capello nei confronti del team e della gestione attuale.

Fabio Capello, storico ex tecnico del Milan degli anni '90, ha voluto spendere alcune parole sulla lotta scudetto nelle colonne de 'La Gazzetta dello Sport'. Secondo quando riferito dall'ex tecnico rossonero, la squadra di Massimiliano Allegri è quella da tenere d'occhio per alcuni motivi: sono i più vicini in classifica e stanno crescendo sempre di più. Ma non è tutto. Capello ha voluto lanciare anche un messaggio per il tecnico livornese: secondo l'ex allenatore, Allegri, oltre alla Champions, dovrebbe fare un pensierino legato allo scudetto. Ecco, di seguito, le sue parole in merito. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Dopo un periodo di tensione, Allegri si trasforma in Max pensante, riflettendo sulla crescita del Milan.

Dopo la vittoria a Cagliari, l’allenatore del Milan, Massimiliano Allegri, ha commentato il match ai microfoni di 'Rai Sport'.

Capello: Il Milan sta crescendo. Allegri pensa alla Champions, ma se fossi in lui...Fabio Capello, ex tecnico rossonero, sulle pagine della Gazzetta dello Sport in edicola oggi, ha parlato così della corsa scudetto: Tutti pensano che l’Inter sia favorita. Per ... milannews.it

Capello: Sacchi e Guardiola hanno cambiato il calcio. Poi Ancelotti, nessuno allena come luiFabio Capello ospite in Egitto. L'allenatore, ospite negli studi del canale ON Sport ha parlato al programma Hat trick. Ecco alcune dichiarazioni Sul. tuttomercatoweb.com

