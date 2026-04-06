È stata pubblicata la classifica dell’Happy City Index 2026, che valuta le città in base alla qualità della vita. Secondo i dati, Copenaghen si conferma come la città più felice al mondo, mentre molte città italiane si collocano in posizioni inferiori. La classifica mostra un trend positivo per le località del Nord Europa, mentre alcune città italiane registrano risultati più bassi rispetto agli anni precedenti.

Sembrerebbe una località 'fredda' e, invece, anche quest’anno Copenaghen è la città più felice al mondo. A decretarlo è, l’Happy City Index, stilato dall’ente inglese Institute for Quality of Life, che premia il benessere valutando una serie di indicatori. La classifica infatti prende in esame 250 luoghi attraverso diverse macro-categorie: economia, ambiente, innovazione, inclusione, mobilità, istruzione e accesso allo studio, oltre alla salute, con parametri legati anche a stress e alimentazione. In sintesi, un quadro completo della qualità della vita urbana. Alcuni centri riescono a incarnare al meglio questo equilibrio,... 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Copenaghen è la città più felice del mondo, boom per il Nord Europa e male l'Italia ...

La Finlandia si conferma il Paese più felice al mondo. L’Italia è al 38esimo posto, boom del Costa Rica al 4 posto “per la stabilità e la qualità della vita sociale”Il rapporto annuale World Happiness Report 2026, che misura il livello di felicità e benessere nei diversi Paesi del mondo, pubblicato dal Wellbeing...

Leggi anche: La Finlandia è il Paese più felice del mondo per il nono anno consecutivo, 38esima l’Italia

Temi più discussi: Città più felici del mondo, Copenaghen batte Finlandia. Ma la serenità resta un benefit per nordici; Pasqua da record I turisti riempiono musei e ristoranti; Napoli, la Pasqua del turismo: il Comune potenzia pulizie, controlli e taxi.

Città più felice al mondo, domina Copenaghen. Il primato del Nord Europa, Verona la prima del Nordest (146°). La classificaCopenaghen è la città più felice al mondo. A decretarlo è l’Happy City Index. A farle compagnia, ai ... msn.com

Città più felici del mondo, Copenaghen batte Finlandia. Ma la serenità resta un benefit per nordiciSvelata la classifica dell’Happy City Index 2026 che premia ogni anno le città, al contrario del World Happiness Report, che classifica le nazioni: la ... repubblica.it

Nord Europa da sogno: Danimarca & Svezia ti aspettano! Un viaggio di gruppo tra città eleganti, paesaggi nordici e cultura affascinante, con un itinerario completo e senza pensieri 3 – 9 Agosto Partenza da Roma FCO 6 notti in pernottamento e facebook

Più collegamenti, più opportunità: nuova rotta tra Sicilia e Nord Europa x.com