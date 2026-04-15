Ancona la C a tutti i costi Faremo anche le capriole Il nostro progetto è questo

L’altra sera al programma "Lunediretta" di Tv Centro Marche il consigliere e braccio destro del presidente Polci, Andrea Manciola, è intervenuto parlando della partita di Fossombrone e della società, anche in ottica futura: "E’ stata una bellissima partita – ha attaccato Manciola, partendo dal successo di domenica scorsa –. La squadra ci ha creduto fino alla fine e poi alla fine il risultato è arrivato. L’abbiamo giocata a viso aperto, l’Ancona le ha provate tutte per segnare. Poi il gol non è giunto quando doveva, ma è arrivato agli ultimi minuti. Faccio i complimenti al Fossombrone che ha giocato un’ottima partita, mettendoci in difficoltà. Noi non siamo stati lucidissimi nel primo tempo, abbiamo fallito due o tre palle gol, e molto merito va al portiere del Fossombrone.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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