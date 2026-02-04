Duran Juventus clamoroso retroscena | il calciatore voleva a tutti i costi i bianconeri La società non lo ha preso per questo motivo
Duran voleva a tutti i costi trasferirsi alla Juventus, ma la società ha deciso di non prenderlo. Il calciatore insisteva, ma alla fine la trattativa è saltata. La decisione ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori.
. La Juve ha vissuto settimane di intense valutazioni, scrutando il panorama internazionale alla ricerca della giusta occasione per rinforzare il reparto offensivo. In questo contesto di continue analisi, emerge un retroscena significativo svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, riguardante un profilo che ha sfiorato concretamente l’approdo a Torino: Jhon Duran. L’attaccante colombiano è stato offerto alla Juventus in continuazione per diversi giorni consecutivi durante la sessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Retroscena di mercato: John Duran ha provato in tutti modi ad approdare alla JuventusFabrizio Romano, sul suo canale YouTube, ha parlato del mercato della Juventus svelando un retroscena che riguarda John Duran: Un altro attaccante invece che ha il Fenerbahce è ... tuttojuve.com
Duran è stato proposto più volte alla Juventus e non ha mai fatto problemi su un eventuale trasferimento, nemmeno con la formula del prestito. La Juventus ha deciso di non procedere per alcuni dubbi, anche a livello caratteriale. In sostanza, il club non si - facebook.com facebook
