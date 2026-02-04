Duran Juventus clamoroso retroscena | il calciatore voleva a tutti i costi i bianconeri La società non lo ha preso per questo motivo

Duran voleva a tutti i costi trasferirsi alla Juventus, ma la società ha deciso di non prenderlo. Il calciatore insisteva, ma alla fine la trattativa è saltata. La decisione ha sorpreso molti tifosi e addetti ai lavori.

. La Juve ha vissuto settimane di intense valutazioni, scrutando il panorama internazionale alla ricerca della giusta occasione per rinforzare il reparto offensivo. In questo contesto di continue analisi, emerge un retroscena significativo svelato dall’esperto di mercato Fabrizio Romano sul suo canale YouTube, riguardante un profilo che ha sfiorato concretamente l’approdo a Torino: Jhon Duran. L’attaccante colombiano è stato offerto alla Juventus in continuazione per diversi giorni consecutivi durante la sessione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

