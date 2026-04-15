Ancona ad autunno 2026 tre giorni del fuori salone di Vinitaly

Da lapresse.it 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Ad autunno 2026, Ancona ospiterà tre giorni di Vinitaly and the City – Marche in Wine, il fuori salone di Vinitaly dedicato agli appassionati di vino. La manifestazione si terrà nella città marchigiana, portando l’attenzione sulla presenza di produttori e degustazioni. L’evento si inserisce nel calendario dell’autunno 2026 e rappresenta un’occasione per promuovere le eccellenze vinicole della regione.

La principale fiera del vino italiana prepara le valigie per Vinitaly and the City – Marche in Wine, il fuori salone dedicato agli appassionati che farà tappa ad Ancona nell’ autunno 2026. L’annuncio è stato dato proprio nello stand della Regione Marche dal presidente Francesco Acquaroli. Tre giorni di eventi, degustazioni e incontri aperti al pubblico. Ancona si tingerà di viola, colore simbolo della manifestazione. Particolare attenzione sarà dedicata alla creazione di sinergie con le realtà economiche e commerciali locali: Vinitaly and the City si propone infatti come un modello di marketing territoriale capace di attivare un ecosistema diffuso, ampliando il pubblico e generando ricadute concrete per le attività del territorio.🔗 Leggi su Lapresse.it

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