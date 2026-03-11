Verona si prepara a Vinitaly and The City il fuori salone dedicato agli enoappassionati

Da 10 al 12 aprile, Verona si trasforma per Vinitaly and The City, il fuori salone dedicato agli appassionati di vino. L’evento si svolge nelle vie della città, offrendo un calendario di iniziative e appuntamenti pensati per valorizzare la cultura enologica e coinvolgere il pubblico. La manifestazione, collegata a Vinitaly, rappresenta un’opportunità per conoscere le novità del settore e partecipare a degustazioni e incontri.

Le vie del capoluogo scaligero torneranno ad ospitare la tre-giorni dal 10 al 12 aprile. Numerosi gli appuntamenti, così come le cantine che accoglieranno i visitatori Il vino è pronto a tornare protagonista per le vie di Verona, che dal 10 al 12 aprile si trasforma per Vinitaly and The City, il fuori salone dedicato agli enoappassionati di tutta Italia che ogni anno accompagna l’avvio di Vinitaly con iniziative e appuntamenti dedicati alla promozione di prodotti, territori e, soprattutto, la cultura del vino. Con un mosaico di appuntamenti che spazia dalle degustazioni alle masterclass, dalle visite guidate agli appuntamenti letterari e dai talk alle serate danzanti, la tre-giorni è un’occasione unica per scoprire, attraverso la lente di un bicchiere di vino, le meraviglie della città Patrimonio mondiale dell’Unesco, e non solo. 🔗 Leggi su Veronasera.it

Articoli correlati

L’Emilia-Romagna prepara l'edizione 2026 di Vinitaly: istituzioni e filiera fanno squadraOggi a Casa Maria Luigia, nel Modenese, la presentazione ufficiale della partecipazione della Regione Emilia-Romagna, con Enoteca regionale e Apt...

Leggi anche: Calciomercato Roma, il Verona si prepara a Baldanzi

Tutti gli aggiornamenti su The City

Discussioni sull' argomento Vinitaly and The City 2026: Verona si trasforma in un’enoteca a cielo aperto; Vinitaly and The City 2026, Verona si accende con la kermesse dedicata ai winelover; Vinitaly and The City 2026: Verona si trasforma in un grande palcoscenico del vino dal 10 al 12 aprile - Sardegna protagonista al Cortile Mercato Vecchio; ? Paralimpiadi Milano Cortina, l’Arena di Verona si accende.

An itinerary to discover the most photographed spots in the city of #ReggioEmilia: visiter.it/8qw8 | #inEmiliaRomagna #IlikeItaly x.com

Torna a battere al ritmo del vino il cuore di Verona, che dal 10 al 12 aprile si trasforma per Vinitaly and The City, il fuori salone dedicato agli enoappassionati di tutta Italia. VINITALY - facebook.com facebook