Sant’Agostino sfortunato Anche una rete annullata sorride il Fratta Terme

A Fratta Terme, il Sant’Agostino torna a casa con una sconfitta. La partita si è conclusa con un 1-0 in favore della Fratta Terme, grazie a un gol arrivato nel secondo tempo. Nonostante un tentativo di rete annullato, i padroni di casa sono riusciti a portare a casa i tre punti. La squadra di Sant’Agostino ha cercato di reagire, ma alla fine ha dovuto accontentarsi del risultato negativo.

Fratta Terme 1 S. Agostino 0 FRATTA TERME: Lombardi, Pezzi E., Ravaioli, Panzavolta, De Luca, Errani, Spadaro (36’ st Diop), Marozzi (17’ st Miraglia), Ndiaye, Seck (41’ st Rossini), Tourè (43’ st Benini). A disposizione: Zavatti, Siboni, Milandri, Gallo, Candoli. All.: Malandri. S. AGOSTINO: Costantino, Anostini (49’ st Bevilacqua), Roda, Iazzetta, Checchi, Fedozzi, Ascanelli (17’ st Frignani), Sarti (42’ st Di Benedetto), Nisi, Pierfederici, Vanzini (3’ st Lisanti). A disposizione: Scotto, Benini, Fiore, Paganini, Ginesi. All.: Biagi. Arbitro: Battilani di Imola. Rete: 40’ st Diop (F). Note: ammoniti: Panzavolta (F), De Luca (F), Tourè (F), Roda (S), Iazzetta (S), Pierfederici (S), Vanzini (S). 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

