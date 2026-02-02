Sant’Agostino sfortunato Anche una rete annullata sorride il Fratta Terme

A Fratta Terme, il Sant’Agostino torna a casa con una sconfitta. La partita si è conclusa con un 1-0 in favore della Fratta Terme, grazie a un gol arrivato nel secondo tempo. Nonostante un tentativo di rete annullato, i padroni di casa sono riusciti a portare a casa i tre punti. La squadra di Sant’Agostino ha cercato di reagire, ma alla fine ha dovuto accontentarsi del risultato negativo.

