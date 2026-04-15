Anarchici nove a processo per istigazione aggravata dalla finalità terroristica e stampa clandestina

Nove persone appartenenti all’area anarchica sono state messe a processo per aver pubblicato clandestinamente la rivista Bezmotiny. Le accuse riguardano l’istigazione aggravata dalla finalità terroristica e la diffusione di materiale attraverso la stampa non autorizzata. La decisione di rinvio a giudizio è stata presa nel corso di un’udienza in tribunale. I processi sono ancora in fase iniziale e non ci sono ancora sentenze definitive.

È stato deciso il rinvio a giudizio per 9 indagati appartenenti all’area anarchica in relazione alla pubblicazione clandestina della rivista Bezmotiny. Questa mattina, infatti, il gup ha proceduto a fissare la prossima udienza il 12 novembre presso il tribunale di Massa per il secondo filone dell’inchiesta coordinata dal pubblico ministero della Dda Federico Manotti. Le ipotesi di reato che vengono contestati sono di istigazione aggravata dalla finalità terroristica e stampa clandestina. Il primo filone con rito immediato si è concluso il 9 maggio 2025 e ha portato a tre assoluzioni e un solo condannato per offesa al presidente della Repubblica ma la procura ha presentato Appello.🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Anarchici, nove a processo per istigazione aggravata dalla finalità terroristica e stampa clandestina Notizie correlate Anarchici e rivista clandestina Bezmotiny, nove a processoAndranno a processo i nove anarchici accusati della pubblicazione clandestina della rivista Bezmotiny. Truffa aggravata all’Unigrà, otto verso il processoRichieste fittizie per un numero e un quantitativo di merce maggiore rispetto agli ordini effettuati dai capi reparto con l’obiettivo di ottenere un... Panoramica sull’argomento Si parla di: BOLOGNA: Anarchici a processo, sentito anche Cospito. Anarchici, nove a processo per istigazione aggravata dalla finalità terroristica e stampa clandestinaPer gli investigatori il gruppo faceva anche proselitismo nelle scuole: l’udienza è stata fissata per il 12 novembre ... ilgiornale.it Attentati anarchici. A processo sei antagonisti. Svolta su Alfredo Cospito: testimonierà in udienzaIl leader detenuto in regime di 41-bis si videocollegherà dal carcere di Sassari. Ammessi anche Marzio Capra, genetista del caso Garlasco, e un prof universitario. ilrestodelcarlino.it