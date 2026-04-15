Anarchici e rivista clandestina Bezmotiny nove a processo
Nove anarchici sono stati chiamati a comparire in tribunale con l’accusa di aver pubblicato clandestinamente una rivista. La vicenda riguarda la diffusione di questa pubblicazione senza autorizzazione, con i nove coinvolti che dovranno affrontare il procedimento giudiziario. La notizia si lega a un procedimento legale in corso, senza ulteriori dettagli sui singoli imputati o le accuse specifiche.
Andranno a processo i nove anarchici accusati della pubblicazione clandestina della rivista Bezmotiny. Lo ha deciso questa mattina la gup del tribunale di Genova Alice Serra. L’udienza è fissata per il 12 novembre davanti al tribunale di Massa.Si tratta della seconda tranche dell’inchiesta.🔗 Leggi su Genovatoday.it
Notizie correlate
Alfredo Cospito fra i testimoni per gli anarchici a processo a BolognaBologna, 8 aprile 2026 – Il giudice del Tribunale di Bologna Nicolina Polifroni ha deciso di ammettere anche Alfredo Cospito tra i testimoni nel...
Cospito ammesso come testimone al processo contro sei anarchiciAlfredo Cospito, l’ideologo della Federazione Anarchica Informale, attualmente detenuto al regime di 41-bis nel carcere di Sassari, potrebbe...