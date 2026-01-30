Truffa aggravata all’Unigrà otto verso il processo

Otto dipendenti sono finiti sotto processo con l’accusa di truffa aggravata. Secondo le indagini, avrebbero presentato richieste false di merce, chiedendo quantità e numeri di ordini superiori a quelli realmente effettuati. Lo scopo era ottenere un guadagno illecito, causando un danno all’azienda di oltre 132 mila euro. La vicenda si è svolta all’interno dell’azienda e ora si aspetta il procedimento giudiziario.

Richieste fittizie per un numero e un quantitativo di merce maggiore rispetto agli ordini effettuati dai capi reparto con l’obiettivo di ottenere un guadagno pari a un danno quantificato per l’azienda di oltre 132mila euro. Per questo tre dipendenti ‘infedeli’ dell’ Unigrà, azienda leader del settore agroalimentare con sede a Conselice, vanno verso il processo per truffa aggravata dal rilevante danno patrimoniale provocato e dall’abuso di relazioni d’ufficio. Insieme a loro vanno verso il processo anche un dipendente e quattro amministratori di due aziende fornitrici: una di autoricambi con sede a Ravenna e una che si occupa di sicurezza di impianti industriali con sede a Bologna. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

