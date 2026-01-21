' L' invenzione del cuoco' presentazione del libro di Alberto Grandi | un viaggio nella storia della cucina

Venerdì 23 alle 17.30, presso la sala dell'Oratorio San Crespino della libreria Libraccio, si tiene la presentazione di ‘L’invenzione del cuoco’ di Alberto Grandi. Professore di storia del cibo all’Università di Parma, l’autore esplora le radici e l’evoluzione della cucina nel corso della storia. L’evento offre un’occasione per approfondire il ruolo e l’importanza della cucina nella cultura europea.

