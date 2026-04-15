Ana Garriga e Carmen Urbita, due studiosi appassionate di storia religiosa, hanno recentemente parlato delle donne monache del Cinquecento, sottolineando come queste figure resistessero in un ambiente dominato dagli uomini. Durante un evento, hanno espresso interesse per il ruolo delle figure femminili in ambito ecclesiastico, citando Santa Teresa d’Avila come esempio di leadership spirituale. Le due ricercatrici, che hanno conseguito un dottorato, sono state coinvolte in un dibattito sul contributo femminile alla storia religiosa.

Quando le richieste della routine quotidiana si fanno troppo pressanti, quando navigare i rapporti sociali (e sentimentali) diventa un ulteriore lavoro, il convento è sempre più invitante. E l’algoritmo lo sa: ecco che TikTok ci mostra tante suore che ballano felici. E la società intorno salta felice sul treno del nuncore, l’estetica monastica: le suore conducono podcast (sbirciate e ascoltate le Dominican Sisters' Open Mic, a cui il New York Times ha dedicato un approfondimento), l’ultimo album di Rosalía, LUX, prende ispirazione dalla vita di diverse sante. Ana Garriga e Carmen Urbita hanno portato questa tendenza a un livello molto superiore: hanno preso non i voti, ma un dottorato alla Brown dedicato alle monache dell’età moderna, del Cinquecento e del Seicento.🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Ana Garriga e Carmen Urbita: «Le monache del Cinquecento ci hanno cambiato la vita, resistevano in un mondo maschile. Chi sarebbe una buona presidente? Santa Teresa d’Avila»

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