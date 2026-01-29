Oggi Matteo Salvini ha preso la parola davanti ai suoi sostenitori ricordando quanto siano importanti Bossi e Maroni per la storia del partito.

Roma, 29 gen. (Adnkronos) - "Bossi e Maroni, Maroni e Bossi. Se i tre quarti delle persone sono qua oggi, è grazie o per colpa di questa coppia che ci ha cambiato la vita. Se oggi uno fa il ministro dell'Economia l'altro fa il ministro dei Lavori pubblici è perché Bossi e Maroni hanno cominciato tutto andando avanti, litigando, riannodando, però un binomio fantastico, irripetibile". Lo ha affermato il segretario della Lega, Matteo Salvini, in occasione della presentazione nella Sala della Regina di Montecitorio dei 'Discorsi politici e parlamentari' di Roberto Maroni. "Un maestro da ministro dell'Interno", ha aggiunto il vicepremier. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Lega: Salvini, 'oggi qua perché Bossi e Maroni ci hanno cambiato la vita'

