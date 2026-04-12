Orietta, nota nel panorama musicale italiano, ha affermato che le nipoti le hanno profondamente cambiato la vita. Nel corso di un'intervista, ha parlato del suo successo come cantante, ricordando le collaborazioni con artisti come Fedez, Rovazzi e altri. La cantante, considerata un’icona del bel canto, ha anche condiviso aspetti della sua vita familiare, sottolineando il legame con le nipoti e l’impatto che queste hanno avuto sulla sua quotidianità.

Mille volte Orietta. Se per molti è una delle Signore del pop nazionale, una sorta di monumento al bel canto tricolore, per le nuove generazioni è la cantante iconica di “Mille”, colei che ha cantato con Fedez, Rovazzi, Achille Lauro, Ell Raton, Fiorello e i Fuckyourclique. Già, perché Orietta Galimberti, in arte Berti, 82 anni, da Cavriago, dal 2022 Commendatore dell’Ordine al Merito della Repubblica Italiana (onorificenza conferitale a Reggio Emilia, la sua città, ndr), in oltre 60 anni di carriera ha sempre sfidato se stessa, attraversando stili e mode, trasformandosi in opinionista, conduttrice TV, chef, attrice e scrittrice. Con la stessa intensità.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Orietta, tra successo e famiglia: "Le nipoti mi hanno cambiato la vita"

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