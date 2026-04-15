È stata presentata al Conservatorio Vittadini l’edizione 2026 della rassegna di musica antica “I Tesori di Orfeo”. La manifestazione si intitola “Amore e guerra” e rappresenta una delle iniziative più longeve dell’istituzione musicale. La programmazione comprende vari concerti e eventi dedicati al tema, con una serie di esibizioni previste nelle prossime settimane. La rassegna ha l’obiettivo di valorizzare il patrimonio musicale antico attraverso diverse interpretazioni e formazioni.

È intitolata “Amore e guerra“ l’edizione 2026 dell’ormai storica rassegna di musica antica “I Tesori di Orfeo“ promossa dal Conservatorio Vittadini. Da questa sera al 28 maggio attraverso repertori che spaziano dal Rinascimento al Barocco, il pubblico avrà l’opportunità di esplorare come questi due poli spesso contrapposti ma profondamente intrecciati siano stati raccontati e trasformati in musica. La rassegna che compie 20 anni si svolgerà, come da tradizione, in location di grande valore storico e artistico: il Museo diocesano e la chiesa di Santa Maria Incoronata di Canepanova, che alle 21 di stasera ospiterà “Fancy Love“ con l’Ensemble Liuti da Milano impegnato in musiche di Dowland, Morley e Ferrabosco.🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Amore e guerra. Rassegna al Vittadini

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