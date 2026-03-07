Il rapporto della Fondazione per la Sussidiarietà, guidata dal professor Giorgio Vittadini, propone un incremento della spesa sanitaria e introduce una nuova logica di collaborazione tra pubblico e privato. Si concentra sulla tutela del diritto alla salute, evidenziando come il mercato abbia ridotto la sua presenza nel settore e come siano necessari cambiamenti nelle modalità di gestione delle risorse.

Il professore e presidente della fondazione per la Sussidiarietà ha presentato un rapporto redatto dai migliore economisti italiani che si occupano di salute Parlare di aumentare la spesa per la sanità, come fa il rapporto realizzato dalla Fondazione per la Sussidiarietà presieduta dal professor Giorgio Vittadini, e per di più partendo dal presupposto che la “salute pubblica non è un mercato”, è una bella sfida di questi tempi in cui il principale vanto dell’Italia è di tenere sotto controllo i conti dello stato. Ma questo studio – a cui hanno collaborato diverse università (Bicocca, Bocconi, Brunel University of London, Cà Foscari,... 🔗 Leggi su Ilfoglio.it

© Ilfoglio.it - Meno mercato e nuova logica pubblico-privato. Il diritto alla salute secondo Vittadini

Leggi anche: La Corte Ue boccia il diritto di prelazione nei partenariati pubblico-privato: “Ora tutti gli enti potrebbero ritirare le concessioni”

