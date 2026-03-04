Disponibile solo per il centrosinistra | Walter Giordano punta alla candidatura a Sindaco

Walter Giordano, imprenditore, ha ribadito di essere disponibile solo per il centrosinistra in vista delle prossime elezioni amministrative ad Avellino. Ha parlato nuovamente per chiarire le voci circolate nelle ultime ore riguardo a una sua possibile candidatura a sindaco. Giordano ha voluto precisare la propria posizione in risposta alle indiscrezioni recenti.

In una nota, Giordano precisa di voler evitare "interpretazioni che non corrispondono alla realtà dei fatti", ribadendo con fermezza la propria posizione politica. Un'eventuale candidatura, spiega, potrà concretizzarsi "solo ed esclusivamente in presenza di una richiesta dell'area del centrosinistra". Al di fuori di questo perimetro, sottolinea, "non esistono assolutamente alternative". "Su questo non c'è mai stata incertezza né ambiguità – afferma –. Ho sempre mantenuto una linea chiara e coerente. Non ho mai aperto a scenari diversi né intendo farlo". Giordano rivendica il valore del confronto e del dialogo, ma precisa che il dialogo "non è ambiguità": parlare con tutti, ascoltare opinioni differenti e misurarsi con punti di vista diversi non significa cambiare posizione o assumere impegni differenti rispetto a quelli già dichiarati.