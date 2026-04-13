Pd Avellino direzione rinviata a mercoledì | il partito cerca ancora il suo candidato sindaco
La direzione provinciale del Partito Democratico ad Avellino è stata rimandata a mercoledì. La decisione è stata presa a causa dell'assenza di un accordo sul candidato sindaco, in un contesto di trattative ancora in corso. La riunione non si è svolta oggi come previsto, e il partito continua a cercare una soluzione condivisa. La situazione rimane in sospeso fino alla prossima convocazione.
Ore di tensione in casa Pd ad Avellino. La direzione provinciale del Partito Democratico slitta a mercoledì: il rinvio è la conseguenza diretta della mancata intesa sul nome del candidato sindaco, in un clima di trattative continue e accordi ancora lontani dall'essere raggiunti.Il nodo irrisolto.🔗 Leggi su Avellinotoday.it
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