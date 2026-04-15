Amici 25 scontro tra prof | Peparini attacca la Celentano

Durante le registrazioni di Amici 25, si sono verificati scontri tra i professori, in particolare tra Veronica Peparini e Alessandra Celentano. La coreografa Peparini ha rivolto delle affermazioni alla collega Celentano, suscitando una reazione tra i membri del team di insegnanti. La discussione si è svolta in modo acceso, senza ulteriori dettagli sulle dichiarazioni fatte o sulle conseguenze successive.

Le tensioni all’interno del corpo docente di Amici 25 hanno raggiunto un punto di rottura dopo le recenti dichiarazioni della coreografa Veronica Peparini nei confronti della collega Alessandra Celentano. Lo scontro, che coinvolge diverse figure chiave della scuola di Maria De Filippi, mette in luce dinamiche relazionali complicate tra i professori, passando dalle critiche dirette alle divergenze estreme tra altri membri del cast. Divergenze nello studio e la verità di Veronica Peparini. Il clima che si respira tra le mura della scuola è diventato elettrico, con Veronica Peparini che ha deciso di rompere il silenzio su ciò che prova per la collega Alessandra Celentano.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Amici 25, scontro tra prof: Peparini attacca la Celentano Amici 25 - La prof. Pettinelli sospende la maglia a Flavia Amici, scontro tra prof: Pierpaolo eliminato, Veronica Peparini in lacrime contro Emanuel LoIl daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda mercoledì 21 gennaio ha regalato uno dei momenti più tesi e controversi della stagione. Amici 25, Veronica Peparini su Alessandra Celentano: “Sempre più cattivella”Ad Amici 25 è guerra aperta fra i professori che non si risparmiano, ormai da tempo, frecciatine e frasi al vetriolo.