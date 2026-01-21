Nel daytime di Amici di Maria De Filippi trasmesso mercoledì 21 gennaio, si è verificato un momento di grande tensione con l'eliminazione di Pierpaolo. L'episodio ha suscitato emozioni intense tra i partecipanti, in particolare tra Veronica Peparini ed Emanuel Lo, evidenziando le dinamiche complesse di questa edizione. Un episodio che ha portato alla luce le sfide e le emozioni che caratterizzano il percorso dei concorrenti nel talent show.

Amici, daytime rovente: un'eliminazione che spacca lo studio. Il daytime di Amici di Maria De Filippi andato in onda mercoledì 21 gennaio ha regalato uno dei momenti più tesi e controversi della stagione. Al centro della scena, Veronica Peparini, visibilmente provata, che ha preso una decisione drastica: eliminare il suo allievo Pierpaolo Monzillo prima dell'accesso al Serale. Una scelta maturata non per mancanza di fiducia, ma – come spiegato dalla stessa insegnante – per l'impossibilità di superare i due "no" fissi di Alessandra Celentano ed Emanuel Lo, decisivi per l'ammissione alla fase finale del programma.

© Notizieaudaci.it - Amici, scontro tra prof: Pierpaolo eliminato, Veronica Peparini in lacrime contro Emanuel Lo

Amici 25, Veronica Peparini elimina Pierpaolo e accusa Emanuel LoIn vista del Serale di Amici 25, le dinamiche tra i professori si intensificano.

Amici, Pierpaolo lascia la scuola. Veronica Peparini in lacrimePierpaolo lascia la scuola di Amici dopo alcuni mesi nel programma.

