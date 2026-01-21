Napoli presentata l’America’s Cup Il 10 luglio 2027 la prima regata

Il 10 luglio 2027, Napoli ospiterà per la prima volta nelle sue acque una tappa dell’America’s Cup, uno degli eventi più prestigiosi nel mondo della vela. La città si sta preparando ad accogliere questa importante competizione internazionale, che rappresenta un punto di riferimento per gli appassionati e gli esperti del settore. L’evento segna un momento significativo per Napoli, confermando la sua vocazione come meta di eventi sportivi di livello mondiale.

Napoli si prepara ad ospitare per la prima volta nelle sue acque l’America’s Cup, il più importante trofeo di vela al mondo. A Palazzo Reale con il ministro dello Sport Abodi e il sindaco di Napoli Manfredi c’era anche Grant Dalton, super manager di New Zealand, la barca detentrice del trofeo, che ha annunciato la data fatidica. “ Il 10 luglio 2027 si terrà la prima regata delle Final Series della coppa America a Napoli “. Da definire le date della Luis Vuitton cup e delle pre regate in programma già da quest’anno. Il sogno è diventato realtà, ma l’Italia guarda avanti e vorrebbe organizzare anche la prossima edizione dell’America’s Cup. 🔗 Leggi su Panorama.it

AMERICA’S CUP 2027 A NAPOLI

