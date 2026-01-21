America's Cup a Napoli la prima regata il 10 luglio 2027

L'America's Cup a Napoli si svolgerà il 10 luglio 2027, segnando un importante evento nautico nella città. L'annuncio è stato dato durante la presentazione ufficiale della competizione, che prevede diverse regate nel Mediterraneo. Questa manifestazione rappresenta un’occasione di rilievo per il turismo e l’economia locale, attirando appassionati di vela e visitatori da tutto il mondo. Per ulteriori dettagli, si invita a continuare la lettura.

L'annuncio durante la presentazione della America's Cup: la prima regata ci sarà il 10 luglio 2027. America's Cup a Napoli, la cerimonia di presentazione: «Inizierà il 10 luglio 2027»A Napoli è stata presentata ufficialmente la 38ª edizione della Louis Vuitton America's Cup, che si terrà a partire dal 10 luglio 2027. Vela, a Cagliari la prima regata preliminare di America's cupA Cagliari si terrà la prima regata preliminare della 38ª America's Cup, segnando l'inizio ufficiale della competizione. America's Cup 38: Cagliari avvia la corsa verso Napoli 2027 - La Sardegna apre ufficialmente la Louis Vuitton 38ª America's Cup ospitando la prima regata preliminare nel Golfo degli Angeli, antistante Cagliari, dal 21 al 24 maggio 2026

