iHeartRadio Music Awards 2026 l’elenco completo dei vincitori | Taylor Swift asso piglia tutto

Ieri sera si sono svolti gli iHeartRadio Music Awards 2026 al Dolby Theatre di Los Angeles, con Ludacris alla guida della serata. Durante l’evento sono stati annunciati i vincitori delle varie categorie, con un’attenzione particolare a una cantante che ha conquistato numerosi premi, tra cui quello come artista più premiata della serata. La cerimonia ha visto la partecipazione di numerosi artisti e pubblico in presenza.

Ieri sera, in diretta dal Dolby Theatre di Los Angeles, sono andati in onda gli iHeartRadio Music Awards 2026, presentati da Ludacris. A dominare la serata, come previsto, è stata Taylor Swift, che deteneva il maggior numero di nomination -ben nove- ed è tornata a casa con sette premi, tra i quali quello come Artist of the Year, vinto per il terzo anno consecutivo. La cantautrice statunitense ha così consolidato il suo primato come artista più premiata nella storia dello show, con quarantuno riconoscimenti. Nel corso della cerimonia, il conduttore Ludacris ha ricevuto l’iHeartRadio Landmark Award 2026, mentre Miley Cyrus è stata premiata con l’ iHeartRadio Innovator Award 2026. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

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