Durante la cerimonia di premiazione degli iHeartRadio Music Awards, l'artista è apparsa con un look che ha attirato l'attenzione. La scelta dell'abbigliamento e degli accessori è stata accuratamente studiata, con ogni elemento che sembrava avere un significato preciso. La presenza dell'artista ha catturato l'interesse dei presenti e dei media, che hanno osservato ogni dettaglio del suo outfit.

Il primo red carpet dell’anno non è mai davvero solo un red carpet. E quando si tratta di Taylor Swift, ogni dettaglio – dal colore di un abito alla scelta di un rossetto – sembra raccontare qualcosa. Agli iHeartRadio Music Awards 2026, la cantante è tornata sotto i riflettori con un look che, a prima vista, appare delicato. Ma basta guardarlo con un pizzico di attenzione in più per capire che non è affatto casuale. Il look verde di Taylor Swift agli iHeartRadio Music Awards. Il cuore dell’outfit è senza dubbio il corsetto. Realizzato in velluto verde salvia, ha una costruzione architettonica che segue e scolpisce il busto, con una zip frontale funzionale che aggiunge un twist contemporaneo a un capo dal sapore quasi storico. 🔗 Leggi su Dilei.it

© Dilei.it - Taylor Swift agli iHeartRadio Music Awards: quel look non è affatto casuale

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