American Auto chiude | nella concessionaria del tiktok Ioffredo gravi irregolarità amministrative

La concessionaria americana gestita dal tiktoker Enrico Ioffredo è stata chiusa a causa di irregolarità amministrative. Il sindaco di Bacoli ha annunciato l’avvio di un procedimento contro l’attività, denominata “American Auto”. La decisione è stata comunicata ufficialmente, senza ulteriori dettagli sul procedimento o sulle irregolarità riscontrate. La notizia si inserisce in un quadro di controlli e verifiche su attività commerciali locali.

Il sindaco di Bacoli, Josi della Ragione, ha comunicato di avere avviato il procedimento per "American Auto", la concessionaria del tiktoker Enrico Ioffredo.🔗 Leggi su Fanpage.it Notizie correlate Quattro persone denunciate a Cernobbio per gravi irregolarità in cantiere e sanzioni amministrative elevateQuattro persone sono state denunciate alla Procura della di Como dopo un’ispezione condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di... Incendio nella pizzeria “Benvenuti al Sud” a Secondigliano: gravi danni al localeUn incendio di vaste proporzioni è divampato nella pizzeria nel cuore della notte: il denso fumo nero era visibile ancora questa mattina. Tutti gli aggiornamenti Argomenti più discussi: Auto americana, ormai il caos sembra essere l’unica regola; Vietato l’ingresso alle auto cinesi. La rivolta dei costruttori americani; Un conflitto prolungato con l'Iran potrebbe innescare tagli alle guidance delle case auto USA nella seconda metà del 2026, secondo RBC; Il sindacalismo USA tra resa e tentativi di riscossa. Ancora guai per Enrico Ioffredo su cui si erano accesi i riflettori per le denunce di truffa da parte di centinaia di persone in tutta Italia. La sua concessionaria, American Auto, è stata chiusa per irregolarità amministrative. Loha annunciato il sindaco Josi Gerardo - facebook.com facebook