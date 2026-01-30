Quattro persone sono state denunciate a Cernobbio dopo un’operazione dei carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como. Durante un controllo in un cantiere, i militari hanno riscontrato gravi irregolarità e hanno applicato sanzioni amministrative molto salate. Le qualifiche delle persone coinvolte non sono state rese note, ma l’intervento ha portato alla denuncia presso la Procura di Como.

Quattro persone sono state denunciate alla Procura della di Como dopo un’ispezione condotta dai carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro di Como, in collaborazione con l’Ispettorato Territoriale del Lavoro. Il controllo, effettuato il 29 gennaio 2026, ha riguardato un cantiere edile situato a Cernobbio, in provincia di Como, e ha portato all’applicazione di sanzioni amministrative per oltre 46mila euro. Le violazioni accertate riguardano gravi mancanze in materia di sicurezza sul lavoro, con particolare attenzione a rischi concreti per la vita dei lavoratori. Tra le irregolarità riscontrate: l’uso di attrezzature non conformi agli standard di sicurezza, l’assenza di protezioni adeguate per i lavori in quota, l’impiego di attrezzature a carico di lavoratori autonomi senza le dovute garanzie e la mancata coordinazione delle attività all’interno del cantiere, elemento cruciale per prevenire incidenti in ambienti complessi e dinamici come quelli edili. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Quattro persone denunciate a Cernobbio per gravi irregolarità in cantiere e sanzioni amministrative elevate

Approfondimenti su Cernobbio Lavoro

I carabinieri di Cernobbio hanno effettuato controlli in un cantiere e hanno denunciato quattro persone.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Ultime notizie su Cernobbio Lavoro

Argomenti discussi: Furti di un portafoglio e in chiesa a Macerata, arrestate quattro persone; Controlli straordinari dei carabinieri a Cesena: quattro denunce e otto persone coinvolte; Francofonte. Denunciate quattro persone per furto di energia elettrica; Quattro persone denunciate per furto.

Gestione illecita di rifiuti, nel Cosentino sequestrato un autospurgo e denunciate 4 personeI militari hanno scoperto che in una struttura ricettiva di Scalea i reflui venivano smaltiti in modo illegale: finivano nella rete fognaria comunale tramite una vasca per poi giungere direttamente al ... quicosenza.it

Scaricavano reflui nella fogna, sequestrato un autospurgo e denunciate 4 persone nel CosentinoI provvedimenti a seguito di controlli effettuati in località Arenile di Scalea, in un'area demaniale interna ad un complesso turistico ... corrieredellacalabria.it

Gestione illecita di rifiuti a Scalea, quattro persone denunciate: Nei giorni scorsi il Nucleo Carabinieri Forestali di Scalea, in collaborazione con la Capitaneria di Porto – Guardia Costiera di Scalea, ha deferito all’Autorità giudiziaria quattro persone per... facebook

Almeno quattro persone sono morte in Portogallo a causa della tempesta Kristin x.com