Incendio nella pizzeria Benvenuti al Sud a Secondigliano | gravi danni al locale
Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella pizzeria nel cuore della notte: il denso fumo nero era visibile ancora questa mattina. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.🔗 Leggi su Fanpage.it
Incendio distrugge la pizzeria "Benvenuti al Sud"
Questa notte un incendio ha distrutto la pizzeria
