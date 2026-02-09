Incendio nella pizzeria Benvenuti al Sud a Secondigliano | gravi danni al locale

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella pizzeria nel cuore della notte: il denso fumo nero era visibile ancora questa mattina. Indagini in corso per accertare le cause del rogo.🔗 Leggi su Fanpage.it

Approfondimenti su Benvenuti al Sud

Questa notte un incendio ha distrutto la pizzeria

Un incendio doloso ha provocato danni significativi al Centro immigrati di Restinco, situato tra le contrade Restinco e Montenegro, in prossimità dell'inizio dei lavori di ristrutturazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Benvenuti al Sud

Argomenti discussi: Incendio a Secondigliano, distrutta la storica pizzeria del corso.

Incendio nella pizzeria Benvenuti al Sud a Secondigliano: gravi danni al localeUn incendio di vaste proporzioni è divampato nella pizzeria nel cuore della notte: il denso fumo nero era visibile ancora questa mattina ... fanpage.it

Incendio distrugge la pizzeria Benvenuti al SudLe fiamme sono divampate a notte fonda e inesorabilmente hanno divorato tutto quello che c'era intorno: tavoli, sedie, suppellettili del noto locale al civico 144 di Corso Secondigliano, Benvenuti al ... napolitoday.it

Notte di paura a Secondigliano, dove uno spaventoso incendio ha divorato una delle storiche attività del quartiere: la pizzeria “Benvenuti al sud”. In pochi minuti sono intervenuti sul posto i soccorritori, subito resisi conto della gravità della situazione. Incendiat facebook