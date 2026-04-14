Sui tetti nella notte come uomini ragno per rubare l' oro rosso | presi due giovani nel Milanese

Nella notte, due giovani sono stati arrestati nel Milanese mentre si arrampicavano sui tetti di un’azienda. Utilizzando tecniche da

Sorpresi nel cuore della notte mentre, come "uomini ragno", smontavano le canaline in rame dal tetto di un'azienda. È finita con un arresto e una denuncia l'incursione notturna di due giovani, fermati dai carabinieri tra martedì e mercoledì della scorsa settima a Pessano con Bornago (Milano).Il.🔗 Leggi su Milanotoday.it

Prato: arrestati nella notte due uomini che lanciavano droga e cellulari nel carcere della DogaiaI due uomini sono stati tratti in arresto, colti in flagranza, durante un lancio dall’esterno verso l’interno dell’istituto.

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