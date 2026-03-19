Il clima nel paese si fa sempre più teso, con il referendum che si avvicina e crea tensioni evidenti. Fratoianni ha preso parola criticando duramente il governo, senza usare mezzi termini. La situazione si fa sempre più calda mentre le discussioni pubbliche si intensificano e le posizioni si fanno più accese. La tensione tra le parti aumenta in vista dell’appuntamento elettorale.

Il clima si fa sempre più teso, quasi elettrico, mentre il Paese si avvicina a un appuntamento che va ben oltre la tecnica giuridica. In piazza, tra bandiere e ultimi appelli, si consuma l’atto finale di una campagna referendaria che ha progressivamente cambiato pelle, trasformandosi in uno scontro politico aperto. Non è più soltanto una questione di norme o di riforme: il voto sulla giustizia si è caricato di significati più profondi, diventando per molti un test sulla tenuta degli equilibri democratici. Referendum Giustizia: per Fratoianni è uno spartiacque politico. Alla chiusura della campagna del Comitato della società civile per il No, Nicola Fratoianni affida a Fanpage una lettura netta: il referendum giustizia non è una consultazione come le altre. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Referendum, interviene Fratoianni e ci va giù pesante sul governo

Articoli correlati

F1, Ralf Schumacher ci va giù pesante: duro attacco a StrollLance Stroll finisce nel mirino di Ralf Schumacher: il fratello di Schumi attacca duramente il pilota dell’Aston Martin.

Napoli, l’ex azzurro ci va giù pesante: parole durissime su Conte e MannaRoberto “El Pampa” Sosa è intervenuto durante la trasmissione Delietta Gol su Tele A.

Aggiornamenti e notizie su Referendum interviene Fratoianni e ci...

Temi più discussi: Referendum, a Roma chiusura campagna per No. Schlein: Ogni voto può fare la differenza; Il Campo largo si restringe sul No al referendum; Referendum giustizia, Fratoianni a Genova per spiegare le ragioni del NO alla riforma; Il no a piazza del Popolo: 'Salviamo la costituzione'.

Referendum Giustizia, Fratoianni: È un voto politico. Governo odia i poteri di controlloAlla chiusura della campagna del Comitato della società civile per il No, intervistato da Fanpage.it, Nicola Fratoianni legge il referendum come uno spartiacque politico sulla qualità della democrazia ... fanpage.it

Manifestazione per il No, il racconto di Piazza del Popolo tra poche bandiere di partito e scaramanzia: «La foto uniti? Porta male»La cover di «C’è chi dice no» di Vasco per aprire l’evento con Conte, Schlein e Gualtieri (ma è la Cgil di Landini a fare da «padrona di casa») ... msn.com

#DiBellasul28 #Referendum Nicola #Gratteri a #Tv2000: "Anche se dovesse vincere il ‘no’, il governo non si deve dimettere perché la politica non c'entra nulla. Il governo sarà giudicato nel 2027. Dopo 5 anni, si tirerà una linea e ognuno si farà la sua idea, s - facebook.com facebook

Le finte lacrime della piazza e l'inquisizione di Travaglio Referendum giustizia, 3 giorni al voto. Il diario del Sì del direttore del Riformista @claudiovelardi x.com