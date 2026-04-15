Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan e attuale opinionista televisivo, ha commentato la situazione della squadra allenata da Massimiliano Allegri. Ha affermato che il club ha mostrato di non avere molte alternative in campo. Le sue parole riguardano le scelte tecniche e le possibili soluzioni da adottare per migliorare le performance della formazione rossonera.

Massimo Ambrosini, ex capitano del Milan ad oggi opinionista in tv, ha voluto spendere alcune parole sulla rossonera allenata da Massimiliano Allegri. L'ex giocatore rossoneri, in modo particolare, ha voluto parlare dei problemi del Milan come, ad esempio, la questione sul modulo. Ecco, di seguito, le sue parole ai microfoni di Cronache di Spogliatoio. Milan, le parole di Massimo Ambrosini sui problemi dei rossoneri: "Il Milan in questo momento, ma per tutto l'anno, non ha mostrato di avere una serie di opzioni, di idee che potessero favorire principalmente in fase offensiva i suoi calciatori. Questo è stato il problema principale. Rispetto ad altre squadre, il Milan ha meno opzioni e ha meno soluzioni.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Ambrosini: “Il Milan ha dimostrato di non avere opzioni. Puoi anche mettere …”

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Ambrosini: «Il Milan ha mostrato di avere poche idee, non c’entra il modulo. Anche con 6000 attaccanti…» - facebook.com facebook

Ambrosini: "Puoi mettere anche 6.000 attaccanti ma se non hai idee... Il Milan in questo momento non ha mostrato idee" x.com