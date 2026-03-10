Al Masters 1000 di Indian Wells 2026, il torneo californiano ha preso il via con i primi incontri di alto livello tra i favoriti alla vittoria. Tra le voci in circolo, un commento critico riguarda le valutazioni eccessive su un tennista, mentre la Federazione appare ferma nella gestione delle questioni in corso. La competizione prosegue con il pubblico che segue con attenzione le sfide tra i protagonisti del circuito.

Entriamo nel vivo del Masters 1000 di Indian Wells 2026. Il torneo californiano, uno dei più amati dai giocatori, inizia in questi giorni a proporre i primi confronti di alto livello tra coloro che possono ambire alla vittoria del trofeo. Nel corso della puntata di Tennis Mania, trasmissione in onda sul canale Youtube di OA Sport, Massimilano Ambesi, commentatore di Eurosport, è intervenuto sui temi attuali che il 1000 americano propone. Su Sinner: “Noto troppo poco equilibrio. Non è un disastro la sconfitta con Mensik, mentre quella con Shapovalov è una vittoria che sicuramente dà fiducia. Questi eccessi di valutazione vanno moderati. Al di là delle prestazione, ci vuole equilibrio, lui è il primo a parlarne. 🔗 Leggi su Oasport.it

Ambesi: "Su Sinner eccessi di valutazione. La Federazione non si sta muovendo male, ma ora c'è una sfida"

