Alzheimer ora è possibile sapere chi svilupperà la malattia entro 3 anni

Una ricerca italiana ha individuato un metodo per prevedere chi svilupperà la malattia di Alzheimer entro tre anni. Lo studio, condotto su un gruppo di pazienti, ha analizzato dati clinici e biologici per identificare segnali predittivi. Questa scoperta rappresenta un passo avanti nel campo della diagnosi precoce, offrendo la possibilità di intervenire prima dell'insorgenza dei sintomi. La ricerca è stata pubblicata su una rivista scientifica di rilievo internazionale.

Si stanno facendo passi da gigante nella lotta contro l' Alzheimer e un importante studio reca la firma italiana. La malattia continua a fare paura, tuttavia col passare degli anni la ricerca sta trovando sempre più soluzione, concentrandosi in particolar modo sulla prevenzione e sulla diagnosi precoce. Sappiamo che tra i 50 e i 60 anni il cervello umano comincia ad accusare di un calo delle prestazioni cognitive. Ciò non significa che è a rischio di sviluppare la patologia, tuttavia è questo il momento di intervenire, cercando di prevedere quale sarà l'andamento futuro. In Italia abbiamo circa 100 mila nuovi casi di demenza ogni anno. Capire in anticipo chi svilupperà la malattia permetterebbe di intervenire tempestivamente, limitare i danni e magari favorire il recupero.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

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Alzheimer: la verità che nessuno ti dice (e che può cambiare tutto)

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