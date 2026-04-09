Interceptor un algoritmo made in Italy predice chi svilupperà Alzheimer entro tre anni

È stato sviluppato un algoritmo italiano che permette di individuare, tra le persone con lieve declino cognitivo, chi potrebbe sviluppare Alzheimer entro i prossimi tre anni. Lo strumento utilizza tecniche di analisi dati per effettuare previsioni su potenziali diagnosi di demenza. Questo nuovo sistema si basa su pattern rilevati tra soggetti a rischio e può aiutare a identificare precocemente chi potrebbe essere colpito dalla malattia.

Messo a punto uno strumento, che si avvale di algoritmi, per predire chi, tra le persone a rischio in quanto già con un lieve declino cognitivo in atto, si ammalerà di demenza, in particolare di Alzheimer, entro tre anni. È il risultato del progetto italiano Interceptor, coordinato da Paolo Maria Rossini, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell’Irccs San Raffaele di Roma, in stretta collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, Policlinico Gemelli Irccs, Irccs Istituto Neurologico Besta, Irccs San Raffaele di Milano e Irccs Fatebenefratelli di Brescia. Interceptor è stato promosso e finanziato dall’ Agenzia Italiana del Farmaco in collegamento con il ministero della Salute. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

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Progetto Interceptor, sviluppato in Italia un modello con accuratezza superiore all’82% per prevedere la demenza di Alzheimer x.com