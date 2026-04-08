Un nuovo strumento sviluppato in Italia utilizza algoritmi per prevedere quali individui con lievi segni di declino cognitivo potrebbero sviluppare la demenza, in particolare l'Alzheimer, entro un arco di tre anni. Il sistema analizza dati clinici e cognitivi per identificare le persone a rischio, offrendo così un metodo per anticipare l’insorgenza della malattia. La tecnologia si rivolge a pazienti già in fase precoce di deterioramento cognitivo.

Uno strumento, che si avvale di algoritmi, per predire chi, tra le persone a rischio in quanto già con un lieve declino cognitivo in atto, si ammalerà di demenza, in particolare di Alzheimer, entro tre anni. È il risultato del progetto italiano Interceptor, coordinato da Paolo Maria Rossini, direttore del Dipartimento di Neuroscienze e Neuroriabilitazione dell'Irccs San Raffaele di Roma, in stretta collaborazione con Istituto Superiore di Sanità, Policlinico Gemelli Irccs, Irccs Istituto Neurologico Besta, Irccs San Raffaele di Milano e Irccs Fatebenefratelli di Brescia. Interceptor è stato promosso e finanziato dall'Agenzia Italiana del Farmaco in collegamento con il ministero della Salute. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Uno strumento made in Italy predice chi svilupperà Alzheimer in tre anni

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