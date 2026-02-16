La Dieta nordica riduce il rischio cancro e malattie cardiache

Uno studio recente rivela che seguire la Dieta nordica riduce il rischio di malattie gravi. La ricerca mostra che le persone che adottano le linee guida alimentari nordiche aggiornate hanno il 23% in meno di probabilità di morire per cause varie, tra cui il cancro e le malattie cardiache. In particolare, chi segue questa dieta mangia più pesce, verdure e cereali integrali, elementi che contribuiscono a migliorare la salute generale.

Secondo una nuova ricerca, le persone che seguono le linee guida dietetiche nordiche aggiornate hanno un rischio inferiore del 23% di morte complessiva, con un minor numero di decessi per cancro e malattie cardiache. Le linee guida nordiche, introdotte nel 2023, mirano a migliorare la salute e ridurre l'impatto ambientale. Incoraggiano a diminuire carne e zuccheri aggiunti, aumentando invece il consumo di cereali integrali, legumi, pesce e latticini a basso contenuto di grassi. La professoressa associata Christina Dahm e la dottoranda Anne Bak Mørch spiegano che seguire queste raccomandazioni porta benefici tangibili.