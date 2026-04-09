La dieta vegetale di qualità è associata a un rischio ridotto di Alzheimer | anche iniziando dopo i 60 anni

Uno studio recente ha evidenziato che seguire una dieta ricca di alimenti vegetali di qualità può ridurre il rischio di sviluppare Alzheimer e altre forme di demenza. La ricerca ha coinvolto persone di età superiore ai 60 anni, senza limitazioni temporali sull'inizio dell'alimentazione sana. I risultati indicano che un'alimentazione plant-based, se di buona qualità, può avere effetti positivi anche in età avanzata.

I ricercatori hanno determinato che una dieta di alta qualità plant based, cioè basata su alimenti vegetali, è associata a un rischio ridotto di Alzheimer e altre forme di demenza. I benefici emergono anche se si inizia a seguirla dopo i 60 anni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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