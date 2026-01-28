Data referendumTar respinge il ricorso

Il Tar ha respinto il ricorso presentato dal Comitato promotore per il referendum sulla Giustizia. La decisione lascia in sospeso la possibilità di raccogliere firme popolari per modificare le norme in materia. Ora si attende cosa farà il comitato, che dovrà valutare i prossimi passi.

17.15 Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal Comitato promotore per la raccolta delle firme popolari per il referendum sulla Giustizia. Nel ricorso si contyestava la decisione del Consiglio dei ministrio di votare il 22 e 23 marzo prossimi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.itImmagine generica

Referendum giustizia, Tar Lazio respinge ricorso: confermata data 22-23 marzo

Referendum giustizia, il Tar respinge il ricorso sulle date del voto

Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso dei Comitati del Sì contro le date del referendum sulla riforma della giustizia.

Argomenti discussi: Il Tar respinge il ricorso sulla data del voto per il referendum; Le scuse di Maruotti non bastano a Nordio; Fenucci: Il Bologna vive un periodo delicato, ma restiamo in corsa. Lo stadio? Tutto fermo; Corona, giudice accoglie ricorso Signorini: stop video su giornalista.

data referendum tar respingeReferendum giustizia, Tar Lazio respinge ricorso: confermata data 22-23 marzoI ricorrenti – i 15 promotori di una raccolta firme su un quesito referendario parzialmente diverso da quello ammesso dall’Ufficio centrale per il referendum - chiedevano la sospensione e l’annullamen ... adnkronos.com

data referendum tar respingeReferendum, il Tar del Lazio respinge il ricorso sulla data del votoRoma, 28 gen. (askanews) – Il Tar del Lazio ha respinto il ricorso del comitato per il referendum sulla giustizia, con il quale si contestava la decisione del consiglio dei ministri di votare il 22 e ... askanews.it

