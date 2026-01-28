Data referendumTar respinge il ricorso
Il Tar ha respinto il ricorso presentato dal Comitato promotore per il referendum sulla Giustizia. La decisione lascia in sospeso la possibilità di raccogliere firme popolari per modificare le norme in materia. Ora si attende cosa farà il comitato, che dovrà valutare i prossimi passi.
17.15 Il Tar ha respinto il ricorso proposto dal Comitato promotore per la raccolta delle firme popolari per il referendum sulla Giustizia. Nel ricorso si contyestava la decisione del Consiglio dei ministrio di votare il 22 e 23 marzo prossimi.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it
