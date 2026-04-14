Turchia sparatoria in una scuola superiore | almeno 16 feriti L’attentatore un ex studente si è tolto la vita

Una sparatoria si è verificata in una scuola superiore nel sud-est della Turchia, causando il ferimento di almeno 16 persone. L’attentatore, un ex studente della stessa scuola, ha aperto il fuoco e successivamente si è tolto la vita. La polizia ha immediatamente intervenuto sul posto per gestire la situazione e soccorrere i feriti. L'evento ha attirato l’attenzione delle autorità locali e delle forze di sicurezza.