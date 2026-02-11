Canada sparatoria in una scuola | almeno 10 morti

Una sparatoria in una scuola canadese ha fatto almeno dieci vittime. La polizia ha confermato l’accaduto e sta indagando sull’accaduto. La comunità locale si stringe intorno alle famiglie colpite. La deputata Tara Armstrong ha commentato la notizia su X, parlando di un’“epidemia di violenza transgender” che si starebbe diffondendo in Occidente. La scena resta sotto shock, mentre le autorità cercano di capire cosa sia successo.

Sono almeno dieci i morti e 27 feriti. È il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada, tra cui almeno sette persone sono state uccise in una scuola secondaria prima che il sospettato si togliesse la vita. Gli omicidi sono avvenuti a Tumbler Ridge, nella Columbia Britannica ai piedi delle Montagne Rocciose. Secondo i media canadesi l’assassino era una donna. Fra le vittime c’è anche una donna che secondo la polizia potrebbe essere la responsabile della strage, mentre altre 2 persone sono state trovate morte in una casa vicina e gli investigatori ritengono che questo sia un incidente sia collegato alla sparatoria nella scuola. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it © Imolaoggi.it - Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti Approfondimenti su Canada Sparatoria Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feriti Una sparatoria si è verificata questa mattina in una scuola in Canada. Canada: sparatoria in scuola British Columbia, almeno 10 morti e 27 feriti Questa mattina a Tumbler Ridge, in British Columbia, si è scatenata una sparatoria in una scuola. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Sparatoria in una scuola in Canada: ci sono diversi morti e almeno 27 feriti Ultime notizie su Canada Sparatoria Argomenti discussi: Canada, sparatoria in una scuola, 10 morti compreso l’assalitore; Sparatoria in una scuola in Canada: almeno 10 morti e 27 feriti. Il killer si sarebbe tolto la vita; Sparatoria in Canada, ecco dove si trova la scuola; Canada, una donna spara in una scuola poi si uccide: 10 vittime. Canada, sparatoria in una scuola: almeno 10 morti e 27 feritiL'assassino sarebbe una donna che poi si è tolta la vita prima dell'arrivo della polizia. Non sono note ancora le motivazioni del gesto. tgcom24.mediaset.it Canada, sparatoria in una scuola a Tumbler Ridge: 10 mortiRoma, 11 feb. (askanews) – Dieci persone, tra cui il sospetto aggressore, sono morte in una sparatoria a Tumbler Ridge, nella zona occidentale del Canada, oltre 20 sono rimaste ferite. Secondo quanto ... askanews.it Sarebbe di almeno dieci i morti e 27 feriti il bilancio della sparatoria avvenuta in Canada: almeno sette persone uccise in una scuola secondaria. Fra le vittime c’è anche una donna che secondo la polizia potrebbe essere la responsabile della strage, mentre a - facebook.com facebook Almeno dieci morti e 27 feriti è il bilancio della sparatoria avvenuta a Tumbler Ridge, remota cittadina montana della British Columbia, nel Canada occidentale. Sette delle vittime sono state colpite all'interno di una scuola secondaria, mentre altre due sono stat x.com

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.