Fare impresa 2026 | la settima edizione nel nome di Franco Bernardini
Questa mattina a Bibbiena è partito ufficialmente “Fare Impresa 2026”, la settima edizione dell’iniziativa promossa dalla Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi. All’apertura hanno partecipato giovani imprenditori e studenti, pronti a immergersi in un percorso che mira a stimolare nuove idee e competenze per il futuro. La sede, in via Bosco di Casina, era già piena di entusiasmo e curiosità, con relatori che hanno condiviso esperienze e suggerimenti pratici. L’obiettivo è aiutare i partecipanti a mettere in campo progetti concreti e sostenibili
Ha preso il via oggi, presso la sede della Fondazione Giuseppe e Adele Baracchi in via Bosco di Casina a Bibbiena, il progetto "Fare Impresa 2026". L'iniziativa, promossa e ideata da Prospettiva Casentino in collaborazione con i due istituti di istruzione superiore del territorio – Isis Fermi
