Violenza sessuale su minorenne | 86enne finisce in carcere

Un uomo di 86 anni è finito in cella dopo essere stato condannato definitivamente per violenza sessuale su minore. I carabinieri di Casciana Terme hanno arrestato l’anziano, che nel 2019 aveva commesso il reato a Pisa. La vicenda si è conclusa con la sentenza definitiva, e ora l’uomo dovrà scontare la pena.

I fatti risalgono al 2019. L'uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione Arrestato dai Carabinieri della Stazione di Casciana Terme un uomo di 86 anni. L'anziano è stato infatti condannato in via definitiva per il reato di violenza sessuale su minore: i fatti sono avvenuti a Pisa nell'aprile del 2019. L’uomo, rintracciato dai militari presso la propria abitazione, deve espiare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto presso la Casa circondariale di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Pisatoday.itImmagine generica

