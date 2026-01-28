Violenza sessuale su minorenne | 86enne finisce in carcere

Un uomo di 86 anni è finito in cella dopo essere stato condannato definitivamente per violenza sessuale su minore. I carabinieri di Casciana Terme hanno arrestato l’anziano, che nel 2019 aveva commesso il reato a Pisa. La vicenda si è conclusa con la sentenza definitiva, e ora l’uomo dovrà scontare la pena.

I fatti risalgono al 2019. L'uomo è stato rintracciato presso la propria abitazione Arrestato dai Carabinieri della Stazione di Casciana Terme un uomo di 86 anni. L'anziano è stato infatti condannato in via definitiva per il reato di violenza sessuale su minore: i fatti sono avvenuti a Pisa nell'aprile del 2019. L’uomo, rintracciato dai militari presso la propria abitazione, deve espiare una pena residua di 3 anni e 4 mesi di reclusione.L'arrestato, espletate le formalità di rito, su disposizione del sostituto procuratore di turno è stato condotto presso la Casa circondariale di Pisa a disposizione dell'autorità giudiziaria.🔗 Leggi su Pisatoday.it Approfondimenti su Casciana Terme Violenza sessuale su minore, 86enne finisce in carcere a Pisa Un uomo di 86 anni è finito in cella a Pisa, dopo essere stato arrestato dai carabinieri di Casciana Terme. Violenza sessuale su un ragazzino minorenne e disabile: psicologo infantile di Meda finisce in carcere Un psicologo infantile di Meda è stato arrestato con l’accusa di aver abusato sessualmente di un ragazzino minorenne e disabile durante le sedute professionali. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Casciana Terme Argomenti discussi: Matera, 20enne accusato di abusi sessuali su una minorenne: ai domiciliari; Violenza sessuale su una minorenne, arrestato un 20enne nel Materano; Violenza sessuale su una 14enne, a processo; Violenza sessuale su minore nella provincia di Matera: 20enne agli arresti domiciliari. Violenza sessuale su minore, 86enne finisce in carcere a PisaI fatti risalgono al 2019, dopo la condanna definitiva l’anziano è stato portato in cella. Prelevato dai carabinieri a Casciana Terme ... lanazione.it Abusi sessuali su turista minorenne nella metropolitana a Roma, arrestatoAbusi sessuali su una turista minorenne compiuti ,a pochi metri di distanza dai genitori di lei, in una stazione della metropolitana di Roma. (ANSA) ... ansa.it Un 28enne è stato arrestato dalla polizia di Stato ed è ora in carcere, gravemente indiziato del reato di violenza sessuale aggravata - facebook.com facebook Le leggi sulla violenza sessuale devono sempre proteggere la donna Senza creare alcun alibi per l'aggressore #ddlstupri #Bongiorno x.com

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.