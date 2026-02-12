Violenza sessuale di gruppo su una minorenne | chieste condanne fino a 4 anni

Durante il processo per la violenza sessuale di gruppo su una minorenne in val Bisagno, la pubblica accusa ha chiesto condanne fino a quattro anni di carcere. La ragazza di 17 anni sarebbe stata drogata con bevande e poi abusata dagli imputati in un appartamento della zona. La vicenda ha scosso la comunità e ora si attende la sentenza.

Tre maggiorenni e un minorenne avrebbero fatto bere una giovane di 17 anni per poi approfittare del suo stato di vulnerabilità e compiere abusi sessuali in un appartamento Avrebbero fatto bere una ragazza di 17 anni fino a farla stare male, per poi approfittare del suo stato di vulnerabilità e compiere abusi sessuali in un appartamento in val Bisagno. Per tre imputati maggiorenni all’epoca dei fatti – che risalgono al 2023 – il pubblico ministero Paola Crispo ha chiesto condanne a 4 anni, 3 anni e 8 mesi e 3 anni e 6 mesi di reclusione. Un quarto giovane, minorenne al momento dell’episodio, è imputato in un procedimento separato davanti al tribunale per i minori.🔗 Leggi su Genovatoday.it

