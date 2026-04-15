Novant’anni e una frase che pesa come un macigno: "Allora è vero che esiste la giustizia". Vincenzo Profili, l’ex medico di Fabriano, l’ha pronunciata ieri mentre era ancora in aula e dopo l’uscita della Corte che lo aveva appena assolto dall’accusa più infamante che può accadere ad un marito: aver ucciso la donna con cui ha condiviso sessant’anni di vita. Una storia che si chiude tra sollievo e ferite difficili da rimarginare. Il volto segnato dal tempo ma anche da una vicenda giudiziaria lunga e logorante. Eppure, nelle sue parole ieri non c’era rabbia, semmai una lucidità disarmante: "Sono contento. Con mia moglie siamo stati 60 anni insieme, è stata la cosa più bella della mia vita".🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Allora è vero che esiste la giustizia. Lei era la cosa più bella della mia vita"

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Ermal Meta a Sanremo 2026: «Israele all'Eurovision? Meglio che ci sia: canterei la mia canzone ancora più forte. Sono passato da zero a tre figlie nel giro di un anno, sono la cosa più bella della mia vita»In questo marasma festivaliero, tra una ballad d'amore struggente e l'altra, il rischio però è che il messaggio politico si perda.