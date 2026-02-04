Terni nuovi alloggi per gli studenti universitari | Crediamo fortemente nello sviluppo e nell’alta formazione

Questa mattina il Comune di Terni ha firmato un patto di collaborazione con l’ente del terzo settore Laboratorio I. L’obiettivo è costruire nuovi alloggi per gli studenti universitari. Il progetto mira a dare risposta alla crescente domanda di sistemazioni e sostenere l’alta formazione nella città. La firma segna un passo concreto verso la creazione di nuove opportunità per i giovani che studiano a Terni.

Una presa d’atto ed una contestuale approvazione dello schema di patto di collaborazione tra il Comune di Terni e l’ente del terzo settore Laboratorio I.D.E.A. impresa sociale ETS. La residenza in piazza Tre Monumenti (trai i civici 6 e 24) implementerà il servizio di housing universitario, come.🔗 Leggi su Ternitoday.it Approfondimenti su Terni Studenti Nel centro di Terni arrivano ventitré nuovi alloggi universitari: ecco dove La città di Terni amplia le sue strutture universitarie con ventitré nuovi alloggi. Terni, nuovi alloggi per gli studenti sull’asse Adisu-Comune: “investire in inclusione, accessibilità e qualità della vita universitaria” Terni avvia un progetto condiviso tra Adisu e Comune per la realizzazione di nuovi alloggi nel centro storico, con l’obiettivo di migliorare l’offerta abitativa per gli studenti. Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Terni Studenti Argomenti discussi: Terni, nuovi alloggi per gli studenti universitari: Crediamo fortemente nello sviluppo e nell’alta formazione; Nel centro di Terni arrivano ventitré nuovi alloggi universitari: ecco dove; Soluzioni abitative a costi sostenibili per le famiglie: l'Ater mette a bando 36 unità immobiliari a canone concordato; Terni si amplia la platea del comitato per il ‘Sì’ al referendum sulla giustizia | lanciato anche il gruppo dei giovani I NOMI. Bando Ater per 36 alloggi a canone concordato in 9 comuni tra cui Perugia e Ternidi Chia.Fa. Arriva il bando Ater per locare 36 alloggi a canone concordato in nove comuni tra cui Perugia e Terni. L’avviso è stato pubblicato oggi 28 gennaio e per farsi avanti c’è tempo fino al 26 f ... umbria24.it Al via il percorso per nuovi alloggi universitari in centro a TerniAdisu Umbria e il Comune di Terni hanno avviato un percorso di collaborazione istituzionale, finalizzato alla possibile realizzazione di nuovi alloggi per studenti universitari nel centro storico ... ansa.it Giacomo Leonelli. . Nuovi posti letto per studenti fuori sede a Perugia e Terni 60 nuovi posti letto in arrivo tra Perugia e Terni grazie al piano di ampliamento degli alloggi universitari presentato da ADISU Umbria. 40 posti letto a Perugia, nell’area dell’ospe - facebook.com facebook

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.