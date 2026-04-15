All' esame della patente con il kit per copiare | scoperto grazie al sistema anti spionaggio

Durante un esame di guida, un candidato è stato scoperto mentre utilizzava un sistema di

Aveva nascosto una microcamera nella maglietta e utilizzava auricolari e smartphone per ricevere suggerimenti durante l’esame della patente. Un tentativo di “copiare” scoperto però in tempo dagli operatori della Motorizzazione Civile di Como, che hanno fatto intervenire la polizia.L’episodio è.🔗 Leggi su Quicomo.it

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