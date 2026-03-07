Esame per la patente con il trucco | scoperto a usare un auricolare e denunciato

Durante un esame per la patente, un uomo di 41 anni di origini indiane è stato colto mentre utilizzava un auricolare per ricevere indicazioni. La polizia ha scoperto il trucco e ha proceduto con la denuncia. L’uomo tentava di superare l’esame in modo illecito, ignorando le regole previste per la prova.

La segnalazione alla polizia da parte di un’addetta alla vigilanza della sala d’esame. L'uomo accusato di truffa Scoperto a usare un auricolare durante l’esame per la patente, un uomo di 41 anni di origini indiane è stato denunciato dalla polizia. E’ accaduto a Latina. A segnalare quanto stava accadendo alla sala operativa è stata un’addetta alla vigilanza dell’aula d’esame. Nel corso della prova la donna aveva infatti notato come lo sguardo del candidato non fosse rivolto al computer e, insospettita, si è avvicinata per effettuare un controllo. Durante la verifica è emerso che l’uomo, sotto le cuffie fornite per lo svolgimento dei quiz, nascondeva un piccolo auricolare. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

Como, all’esame per la patente con auricolare e smartphone: scoperto e denunciatoComo, 26 febbraio 2026 – Ha tentato di superare gli esami della patente utilizzando un 'trucco', ma è stato scoperto e denunciato.

Micro telecamera nel polsino della camicia, modem nei pantaloni, micro auricolare nell'orecchio: beccato all'esame della patenteGli genti della Polizia di Stato si sono insospettiti proprio per la presenza del telefono spento con lo schermo rotto, espediente già riscontrato in...

Dispositivi elettronici nascosti durante l’esame per la patente: due denunciatiIntervento della Polizia alla Motorizzazione Civile di Como dopo la segnalazione dell’esaminatore. Sequestrati cellulari, moduli bluetooth e auricolari; uno dei due aveva anche una patente egiziana fa ... ciaocomo.it

Usa l'auricolare durante l'esame per la patente, denunciatoLa segnalazione è giunta alla sala operativa da parte di un’addetta alla vigilanza dell’aula d’esame, che aveva notato come lo sguardo del candidato non fosse rivolto al computer. Insospettita dal ... latinaoggi.eu

