Si presentano all’esame per la patente con cellulari e kit per suggerimenti tre denunciati

Tre persone sono state denunciate durante l’esame teorico per la patente. Avevano cellulari e kit di comunicazione nascosti, pronti a suggerire le risposte. La Polizia di Stato ha sorpreso i candidati mentre tentavano di barare, rafforzando i controlli contro le frodi.

Cellulari e kit per la comunicazione a distanza durante l’esame teorico per la patente. È quanto emerso dalle attività di monitoraggio della Polizia di Stato per il contrasto del fenomeno di ottenimento illecito delle patenti di guida. Gli agenti, in borghese, si sono mescolati con i candidati nelle aule d’esame e hanno individuato tre cittadini di origine straniera che mostravano atteggiamenti sospetti. I tre soggetti, con difficoltà nella comprensione della lingua italiana, si erano dotati di sofisticati kit per la comunicazione a distanza. La perquisizione personale ha permesso di rinvenire e sequestrare telefoni cellulari, cavi bluetooth occultati sotto gli indumenti e micro-auricolari color carne con antenna incorporata.🔗 Leggi su Firenzetoday.it

Approfondimenti su Patente Esame

Durante un esame per la patente di guida, un candidato è stato scoperto mentre tentava di superarlo con strumenti illeciti, tra cui una microcamera, un auricolare e due telefoni cellulari.

La Polstrada di Firenze ha scoperto un sistema illecito per aiutare alcuni candidati a superare l’esame di guida.

Ultime notizie su Patente Esame

