Maltempo a Roma | temporali in arrivo e allerta meteo gialla per le prossime ore

Questa domenica a Roma cambia volto nel giro di poche ore. Dopo un mattino soleggiato, nuvole e pioggia hanno preso il sopravvento, portando temporali in arrivo e un’allerta meteo gialla. La città si prepara a un pomeriggio difficile, con il maltempo che potrebbe proseguire nelle prossime ore.

Domenica dal doppio volto per la Capitale: dopo un inizio di giornata soleggiato, nuvole e pioggia hanno progressivamente preso il sopravvento. Nel corso del pomeriggio il tempo è peggiorato e in serata sono attesi nuovi temporali. Per questo la Protezione Civile di Roma Capitale ha emesso.

La Protezione Civile Regionale ha emesso un avviso di allerta meteo per il Lazio, con particolare attenzione a Roma.

